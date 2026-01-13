Harga Aiko by ElizaOS Hari Ini

Harga live Aiko by ElizaOS (AIKO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 102.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIKO ke USD saat ini adalah $ 0 per AIKO.

Aiko by ElizaOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 230,792, dengan suplai yang beredar 965.97M AIKO. Selama 24 jam terakhir, AIKO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AIKO bergerak +36.21% dalam satu jam terakhir dan +135.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aiko by ElizaOS (AIKO)

Kapitalisasi Pasar $ 230.79K$ 230.79K $ 230.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 238.92K$ 238.92K $ 238.92K Suplai Peredaran 965.97M 965.97M 965.97M Total Suplai 999,967,918.363214 999,967,918.363214 999,967,918.363214

Kapitalisasi Pasar Aiko by ElizaOS saat ini adalah $ 230.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIKO adalah 965.97M, dan total suplainya sebesar 999967918.363214. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 238.92K.