Harga air coin Hari Ini

Harga live air coin (空气币 /) hari ini adalah $ 0.00006596, dengan perubahan 0.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 空气币 / ke USD saat ini adalah $ 0.00006596 per 空气币 /.

air coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,899, dengan suplai yang beredar 1.00B 空气币 /. Selama 24 jam terakhir, 空气币 / diperdagangkan antara $ 0.00006487 (low) dan $ 0.00006819 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00703963, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002584.

Dalam kinerja jangka pendek, 空气币 / bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -20.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar air coin (空气币 /)

Kapitalisasi Pasar $ 65.90K$ 65.90K $ 65.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.90K$ 65.90K $ 65.90K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar air coin saat ini adalah $ 65.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 空气币 / adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.90K.