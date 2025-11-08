Harga AKIRA LABS Hari Ini

Harga live AKIRA LABS (AKIRA) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AKIRA ke USD saat ini adalah -- per AKIRA.

AKIRA LABS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,335.68, dengan suplai yang beredar 979.79M AKIRA. Selama 24 jam terakhir, AKIRA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AKIRA bergerak -1.85% dalam satu jam terakhir dan -46.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AKIRA LABS (AKIRA)

Kapitalisasi Pasar $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Suplai Peredaran 979.79M 979.79M 979.79M Total Suplai 980,977,115.849794 980,977,115.849794 980,977,115.849794

