Berapa harga perdagangan saat ini dari Algon Trade?

Algon Trade (ALG) saat ini dihargai Rp5.519685070 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -13.26% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Algon Trade hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Believe.app Ecosystem,Trading Bots. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ALG?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Algon Trade dalam pasar kripto global?

Saat ini, Algon Trade menduduki peringkat pasar #5311 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp5284604556.0, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ALG?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 957408401.368863, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Algon Trade?

Rentang harga antara Rp5.512767960 dan Rp6.364247330 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Algon Trade dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Believe.app Ecosystem,Trading Bots lainnya, ALG terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.