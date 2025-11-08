Harga ALRIS AGENT Hari Ini

Harga live ALRIS AGENT (ALR) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALR ke USD saat ini adalah -- per ALR.

ALRIS AGENT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,727.33, dengan suplai yang beredar 998.47M ALR. Selama 24 jam terakhir, ALR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00880109, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ALR bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -14.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ALRIS AGENT (ALR)

Kapitalisasi Pasar $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K Suplai Peredaran 998.47M 998.47M 998.47M Total Suplai 998,469,913.085873 998,469,913.085873 998,469,913.085873

