Harga live Altered State Machine hari ini adalah 0.00383614 USD. Lacak informasi harga aktual ASTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASTO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ASTO ke USD:

$0.00383614
$0.00383614$0.00383614
0.00%1D
Harga aktual Altered State Machine (ASTO) adalah $0.00383614. Selama 24 jam terakhir, ASTO diperdagangkan antara low $ 0.00383614 dan high $ 0.00383614, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASTO adalah $ 0.890471, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00377727.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASTO telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -9.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Altered State Machine saat ini adalah $ 1.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASTO adalah 289.48M, dan total suplainya sebesar 1852288699.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.11M.

Sepanjang hari ini, perubahan harga Altered State Machine ke USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Altered State Machine ke USD adalah $ -0.0005159021.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Altered State Machine ke USD adalah $ -0.0015862047.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Altered State Machine ke USD adalah $ -0.00341189419918868.

Hari ini$ 0.00.00%
30 Days$ -0.0005159021-13.44%
60 Hari$ -0.0015862047-41.34%
90 Hari$ -0.00341189419918868-47.07%

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Memahami tokenomi Altered State Machine (ASTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASTO sekarang!

Berapa nilai Altered State Machine (ASTO) hari ini?
Harga live ASTO dalam USD adalah 0.00383614 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASTO ke USD saat ini?
Harga ASTO ke USD saat ini adalah $ 0.00383614. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Altered State Machine?
Kapitalisasi pasar ASTO adalah $ 1.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASTO?
Suplai beredar ASTO adalah 289.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASTO?
ASTO mencapai harga ATH sebesar 0.890471 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASTO?
ASTO mencapai harga ATL 0.00377727 USD.
Berapa volume perdagangan ASTO?
Volume perdagangan 24 jam live ASTO adalah -- USD.
Akankah harga ASTO naik lebih tinggi tahun ini?
ASTO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASTO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

