Berapa harga perdagangan saat ini dari AMC?

AMC (AMC) saat ini dihargai Rp8.6118265272845000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -4.31% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga AMC hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme,Wall Street Bets Themed. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap AMC?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi AMC dalam pasar kripto global?

Saat ini, AMC menduduki peringkat pasar #4689 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8649451504.418426000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang AMC?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru AMC?

Rentang harga antara Rp8.56568268740327000 dan Rp9.03016353719675000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi AMC dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme,Wall Street Bets Themed lainnya, AMC terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.