Berapa nilai Andy saat ini?

Andy saat ini diperdagangkan seharga Rp18.600446210, dengan pergerakan harga sebesar -1.11% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan ANDY hari ini, naik atau turun?

ANDY telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Base Ecosystem,Base Meme,The Boy’s Club.

Seberapa populer Andy hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual ANDY.

Apa yang membuat Andy berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Base Ecosystem,Base Meme,The Boy’s Club dan dibangun di atas jaringan --, ANDY menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah ANDY yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Andy sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp771.867820360, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp15.064284610, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.