Harga ANDY70B Hari Ini

Harga live ANDY70B (ANDY70B) hari ini adalah $ 0.01196968, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANDY70B ke USD saat ini adalah $ 0.01196968 per ANDY70B.

ANDY70B saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,555,329, dengan suplai yang beredar 965.38M ANDY70B. Selama 24 jam terakhir, ANDY70B diperdagangkan antara $ 0.01196968 (low) dan $ 0.01196968 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02425673, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ANDY70B bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +16,731.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ANDY70B (ANDY70B)

Kapitalisasi Pasar ANDY70B saat ini adalah $ 11.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ANDY70B adalah 965.38M, dan total suplainya sebesar 965383606.16. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.56M.