Harga Anju Hari Ini

Harga live Anju (ANJU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANJU ke USD saat ini adalah -- per ANJU.

Anju saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,638, dengan suplai yang beredar 356.59B ANJU. Selama 24 jam terakhir, ANJU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000022, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ANJU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Anju (ANJU)

Kapitalisasi Pasar $ 26.64K$ 26.64K $ 26.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.64K$ 26.64K $ 26.64K Suplai Peredaran 356.59B 356.59B 356.59B Total Suplai 356,593,089,581.61975 356,593,089,581.61975 356,593,089,581.61975

