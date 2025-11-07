BursaDEX+
Harga live Antfarm Token hari ini adalah 0.113782 USD. Lacak informasi harga aktual ATF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATF

Info Harga ATF

Penjelasan ATF

Whitepaper ATF

Situs Web Resmi ATF

Tokenomi ATF

Prakiraan Harga ATF

Logo Antfarm Token

Harga Antfarm Token (ATF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ATF ke USD:

$0.113776
+0.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Antfarm Token (ATF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:12:30 (UTC+8)

Informasi Harga Antfarm Token (ATF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.108437
Low 24 Jam
$ 0.122732
High 24 Jam

$ 0.108437
$ 0.122732
$ 0.247867
$ 0.068837
+0.00%

+0.16%

-12.91%

-12.91%

Harga aktual Antfarm Token (ATF) adalah $0.113782. Selama 24 jam terakhir, ATF diperdagangkan antara low $ 0.108437 dan high $ 0.122732, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATF adalah $ 0.247867, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.068837.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATF telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, +0.16% selama 24 jam, dan -12.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Antfarm Token (ATF)

$ 1.01M
--
$ 1.01M
8.85M
8,852,251.583823899
Kapitalisasi Pasar Antfarm Token saat ini adalah $ 1.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATF adalah 8.85M, dan total suplainya sebesar 8852251.583823899. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01M.

Riwayat Harga Antfarm Token (ATF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Antfarm Token ke USD adalah $ +0.00018433.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Antfarm Token ke USD adalah $ -0.0277736855.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Antfarm Token ke USD adalah $ -0.0214925436.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Antfarm Token ke USD adalah $ -0.0217680565124857.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00018433+0.16%
30 Days$ -0.0277736855-24.40%
60 Hari$ -0.0214925436-18.88%
90 Hari$ -0.0217680565124857-16.05%

Apa yang dimaksud dengan Antfarm Token (ATF)

What Is Antfarm Token (ATF)?

Antfarm Token (ATF) is an ERC20 token used to pay all swapping fees on Antfarm Finance, a decentralized exchange (DEX) on Ethereum. It was introduced to fit all the needs of the different stakeholders in the ecosystem.

What Makes ATF Unique?

Being deflationary (15% of the paid fees are burned after every swap) is a core property of the ATF token. This mechanism aims at protecting its holders. With every burn, the value of ATF increases theoretically.

Liquidity Providers can claim their fees at any moment, without any impact on the pool value or volume as these fees are paid with the ATF token. This has many advantages:

  • LPs can further custom their strategy by deciding if they should reinvest their collected fees, diversify into new pools or simply keep them in ATF. By introducing the ATF, we give LPs the ability to create new source of earnings, independently from their initial pool strategy.

  • Crypto-native projects are incentivised to launch liquidity pools with their own token in the Antfarm ecosystem. It gives them the opportunity to put their stack at work. They can use their collected fees (in ATF) to pay their day-to-day expenses as a company. It prevents them from selling their own token to do so.

  • For very risky pairs, if one asset value goes to 0, the LPs will lose all their stake in the pair. Thanks to Antfarm's fee system in ATF, even if one of the assets goes to 0, they would be compensated with a certain % from swapping fees. This is a strong risk mitigation.

Antfarm is even greater when markets are turbulent! This is when most swappers will be drawn to our pools. As ATF are required to pay for all swapping fees, the demand for ATF will be become substantial in such times.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Antfarm Token (ATF)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Antfarm Token (USD)

Berapa nilai Antfarm Token (ATF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Antfarm Token (ATF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Antfarm Token.

Cek prediksi harga Antfarm Token sekarang!

ATF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Antfarm Token (ATF)

Memahami tokenomi Antfarm Token (ATF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Antfarm Token (ATF)

Berapa nilai Antfarm Token (ATF) hari ini?
Harga live ATF dalam USD adalah 0.113782 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATF ke USD saat ini?
Harga ATF ke USD saat ini adalah $ 0.113782. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Antfarm Token?
Kapitalisasi pasar ATF adalah $ 1.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATF?
Suplai beredar ATF adalah 8.85M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATF?
ATF mencapai harga ATH sebesar 0.247867 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATF?
ATF mencapai harga ATL 0.068837 USD.
Berapa volume perdagangan ATF?
Volume perdagangan 24 jam live ATF adalah -- USD.
Akankah harga ATF naik lebih tinggi tahun ini?
ATF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:12:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Antfarm Token (ATF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

