Berapa harga saat ini dari Antscoin?

Harga langsung dari Antscoin (ANTS) adalah Rp0.29106310962240000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Antscoin di pasar?

Antscoin saat ini berada pada peringkat pasar #10246, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp291001460.83876470000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari ANTS?

Jumlah token yang beredar dari ANTS adalah 999788048.636362 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Antscoin?

Dalam 24 jam terakhir, Antscoin diperdagangkan dalam kisaran Rp0.28752588433185000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.33704703839955000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Antscoin dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Antscoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp2.73242231730010000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.28752588433185000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan ANTS hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Antscoin?

Pergeseran harga saat ini sebesar -13.15% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.