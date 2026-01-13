Berapa harga saat ini dari Anyswap?

Harga langsung dari Anyswap (ANY) adalah Rp9599.43815740 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Anyswap di pasar?

Anyswap saat ini berada pada peringkat pasar #1836, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp126555523862.25. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari ANY?

Jumlah token yang beredar dari ANY adalah 13183649.90870297 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Anyswap?

Dalam 24 jam terakhir, Anyswap diperdagangkan dalam kisaran Rp8673.91854945 (terendah 24 jam) hingga Rp9709.81627735 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Anyswap dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Anyswap mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp567832.4190, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1971.01616670. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan ANY hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Anyswap?

Pergeseran harga saat ini sebesar 4.28% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.