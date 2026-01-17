Harga Aped Hari Ini

Harga live Aped (APED) hari ini adalah $ 0.137765, dengan perubahan 2.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APED ke USD saat ini adalah $ 0.137765 per APED.

Aped saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 137,767, dengan suplai yang beredar 1.00M APED. Selama 24 jam terakhir, APED diperdagangkan antara $ 0.137352 (low) dan $ 0.140766 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 15.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.071031.

Dalam kinerja jangka pendek, APED bergerak +0.07% dalam satu jam terakhir dan -12.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aped (APED)

Kapitalisasi Pasar $ 137.77K$ 137.77K $ 137.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 137.77K$ 137.77K $ 137.77K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Aped saat ini adalah $ 137.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APED adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 137.77K.