Harga Aperture Finance Hari Ini

Harga live Aperture Finance (APTR) hari ini adalah $ 0.00011205, dengan perubahan 6.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APTR ke USD saat ini adalah $ 0.00011205 per APTR.

Aperture Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,046.71, dengan suplai yang beredar 90.90M APTR. Selama 24 jam terakhir, APTR diperdagangkan antara $ 0.00010116 (low) dan $ 0.00011052 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.149148, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001449.

Dalam kinerja jangka pendek, APTR bergerak +1.63% dalam satu jam terakhir dan -5.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aperture Finance (APTR)

Kapitalisasi Pasar $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.53K$ 110.53K $ 110.53K Suplai Peredaran 90.90M 90.90M 90.90M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

