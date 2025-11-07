Harga ApexToken (APX)
+0.33%
+5.83%
-16.63%
-16.63%
Harga aktual ApexToken (APX) adalah $0.00074913. Selama 24 jam terakhir, APX diperdagangkan antara low $ 0.00070786 dan high $ 0.00075341, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPX adalah $ 0.00208163, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00069376.
Dalam hal kinerja jangka pendek, APX telah berubah sebesar +0.33% selama 1 jam terakhir, +5.83% selama 24 jam, dan -16.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar ApexToken saat ini adalah $ 777.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APX adalah 1.04B, dan total suplainya sebesar 29988507603.63529. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.46M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga ApexToken ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ApexToken ke USD adalah $ -0.0002808901.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ApexToken ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ApexToken ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+5.83%
|30 Days
|$ -0.0002808901
|-37.49%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
ApexToken (APX) is the native utility token of the ApexProject, a decentralized ecosystem that integrates artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain technologies. It is designed to support transactions, staking, governance, and rewards across the Apex ecosystem. Through APX, users can participate in community-driven innovation, contribute to decision-making, and access AI-powered services that aim to create a sustainable digital economy.
Launch and Technology
ApexToken was launched in January 2024 on the Binance Smart Chain (BEP20). The token contract provides compatibility with the BNB ecosystem and access to decentralized applications built on that network. The token supply is capped at approximately 29.9 billion APX, with a portion allocated to circulating supply and the remainder distributed through ecosystem incentives, staking, and development initiatives.
The technical foundation of ApexToken connects blockchain transparency with AI-powered models. A central element of this design is the “Neuron” framework—AI-powered nodes that generate decentralized predictions and data analysis. These neurons enable distributed decision-making, moving predictive modeling away from centralized providers toward a more community-governed model.
Mission and Objectives
The mission of ApexProject is to bridge AI and blockchain to encourage community participation and innovation. The project’s objectives focus on: • Democratizing access to AI by integrating predictive modeling into blockchain infrastructure. • Promoting transparent and decentralized governance through token-based voting. • Establishing a sustainable digital economy in which users are rewarded for participation and contribution.
By integrating AI capabilities with decentralized finance, ApexProject aims to address inefficiencies in predictive analytics and create a framework where individuals and organizations can both benefit from and contribute to machine learning outcomes.
Real-World Applications
APX serves as the primary utility token within the Apex ecosystem. Its functions extend across several use cases: • AI-driven predictions: APX powers decentralized platforms where users can access, contribute to, and validate AI models for forecasting across finance, logistics, and other industries. • DeFi participation: Holders can stake APX, provide liquidity, and earn rewards, enabling participation in decentralized financial activities. • Governance: APX enables community members to vote on development proposals, protocol upgrades, and allocation of resources. • Blockchain applications: The token supports integration into supply chain monitoring, digital identity management, and other use cases that benefit from blockchain transparency combined with AI-driven insights.
These applications demonstrate ApexToken’s role as more than a transactional asset, positioning it as a tool for active participation in shaping the ecosystem.
Founders and Team
ApexToken was founded by Abhijith Mani and Muziwandile Arthur, who lead a development team with expertise in blockchain engineering, AI modeling, and decentralized systems. The project benefits from backing by venture capital groups based in the United Arab Emirates, Russia, and Europe, providing both financial support and strategic partnerships.
The team’s stated vision is to create an ecosystem where blockchain infrastructure and AI-driven predictions reinforce one another, allowing for open innovation and broader adoption of decentralized technology.
Ecosystem Development
The roadmap for ApexToken includes the expansion of AI-powered Neurons, further integration with DeFi protocols, and broader adoption of APX in real-world applications. The project emphasizes community involvement, encouraging stakeholders to participate in governance, contribute to AI model development, and engage with decentralized applications built on the platform.
By combining blockchain’s transparency with AI’s predictive potential, ApexToken aims to build a digital economy in which incentives and governance are distributed to participants rather than concentrated in centralized entities.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai ApexToken (APX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ApexToken (APX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ApexToken.
Cek prediksi harga ApexToken sekarang!
Memahami tokenomi ApexToken (APX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APX sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading