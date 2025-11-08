Harga APYSwap Hari Ini

Harga live APYSwap (APYS) hari ini adalah $ 0.00282852, dengan perubahan 12.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APYS ke USD saat ini adalah $ 0.00282852 per APYS.

APYSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,627, dengan suplai yang beredar 9.77M APYS. Selama 24 jam terakhir, APYS diperdagangkan antara $ 0.00248588 (low) dan $ 0.00284723 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.58, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00178505.

Dalam kinerja jangka pendek, APYS bergerak +0.06% dalam satu jam terakhir dan -1.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar APYSwap (APYS)

Kapitalisasi Pasar $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 282.85K$ 282.85K $ 282.85K Suplai Peredaran 9.77M 9.77M 9.77M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar APYSwap saat ini adalah $ 27.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APYS adalah 9.77M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 282.85K.