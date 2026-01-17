Berapa harga saat ini dari Arab cat?

Arab cat diperdagangkan pada Rp5.43449355260552000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 0.92% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan ARAB dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 0.92% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika ARAB unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Arab cat dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed, ARAB menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Arab cat hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp543449355.260552000 menempatkan ARAB pada peringkat #9196, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp5.2532986941708000 hingga Rp5.45410045892868000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan ARAB?

Arab cat telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi ARAB?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 100000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.