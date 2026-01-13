Harga ArbiPad Hari Ini

Harga live ArbiPad (ARBI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARBI ke USD saat ini adalah $ 0 per ARBI.

ArbiPad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 543,854, dengan suplai yang beredar 5.46B ARBI. Selama 24 jam terakhir, ARBI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00174926, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ARBI bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ArbiPad (ARBI)

Kapitalisasi Pasar $ 543.85K$ 543.85K $ 543.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 996.98K$ 996.98K $ 996.98K Suplai Peredaran 5.46B 5.46B 5.46B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ArbiPad saat ini adalah $ 543.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARBI adalah 5.46B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 996.98K.