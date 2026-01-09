Harga Archivas Hari Ini

Harga live Archivas (RCHV) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RCHV ke USD saat ini adalah $ 0 per RCHV.

Archivas saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,552, dengan suplai yang beredar 1.00B RCHV. Selama 24 jam terakhir, RCHV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00376413, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RCHV bergerak +1.78% dalam satu jam terakhir dan +30.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Archivas (RCHV)

Kapitalisasi Pasar $ 104.55K$ 104.55K $ 104.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 104.55K$ 104.55K $ 104.55K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

