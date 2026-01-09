BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live Archivas hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar RCHV adalah 104,552 USD. Lacak informasi harga aktual RCHV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Archivas hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar RCHV adalah 104,552 USD. Lacak informasi harga aktual RCHV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RCHV

Info Harga RCHV

Penjelasan RCHV

Situs Web Resmi RCHV

Tokenomi RCHV

Prakiraan Harga RCHV

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Archivas

Harga Archivas (RCHV)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RCHV ke USD:

$0.00010455
$0.00010455$0.00010455
+2.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Archivas (RCHV)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:02:24 (UTC+8)

Harga Archivas Hari Ini

Harga live Archivas (RCHV) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RCHV ke USD saat ini adalah $ 0 per RCHV.

Archivas saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,552, dengan suplai yang beredar 1.00B RCHV. Selama 24 jam terakhir, RCHV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00376413, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RCHV bergerak +1.78% dalam satu jam terakhir dan +30.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Archivas (RCHV)

$ 104.55K
$ 104.55K$ 104.55K

--
----

$ 104.55K
$ 104.55K$ 104.55K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Archivas saat ini adalah $ 104.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RCHV adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.55K.

Riwayat Harga Archivas USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00376413
$ 0.00376413$ 0.00376413

$ 0
$ 0$ 0

+1.78%

+2.67%

+30.20%

+30.20%

Riwayat Harga Archivas (RCHV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Archivas ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Archivas ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Archivas ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Archivas ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.67%
30 Days$ 0-64.77%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Archivas

Prediksi Harga Archivas (RCHV) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RCHV pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Archivas (RCHV) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Archivas berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Archivas yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga RCHV pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Archivas.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Archivas (RCHV)

Situs Web Resmi

Tentang Archivas

Berapa harga live Archivas?

Valuasi saat ini berada pada Rp1.75781578808700000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.67% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi RCHV?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Archivas?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1757849414.405280000, Archivas berada di peringkat #7053, menyoroti pengaruh dan skala Archivas dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

RCHV mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil RCHV hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp1.5552172204500000 hingga Rp1.76420478856020000, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Archivas?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (1000000000.0 token), tren adopsi dalam Infrastructure,Storage,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),DePIN,Made in USA, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Archivas

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:02:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Archivas (RCHV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi Archivas Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3620
$0.3620$0.3620

+81.00%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02007
$0.02007$0.02007

-33.10%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000562
$0.00000000562$0.00000000562

-43.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0108
$0.0108$0.0108

+332.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027365
$0.0000027365$0.0000027365

+307.27%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3620
$0.3620$0.3620

+81.00%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.71400
$0.71400$0.71400

+72.06%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.