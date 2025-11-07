Harga Ardor (ARDR)
-0.10%
+7.70%
+1.00%
+1.00%
Harga aktual Ardor (ARDR) adalah $0.064208. Selama 24 jam terakhir, ARDR diperdagangkan antara low $ 0.058391 dan high $ 0.078216, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARDR adalah $ 2.04, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008745.
Dalam hal kinerja jangka pendek, ARDR telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, +7.70% selama 24 jam, dan +1.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Ardor saat ini adalah $ 64.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARDR adalah 998.47M, dan total suplainya sebesar 998466231.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.07M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Ardor ke USD adalah $ +0.00458945.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ardor ke USD adalah $ -0.0129937151.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ardor ke USD adalah $ -0.0150146362.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ardor ke USD adalah $ -0.03386866215784756.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00458945
|+7.70%
|30 Days
|$ -0.0129937151
|-20.23%
|60 Hari
|$ -0.0150146362
|-23.38%
|90 Hari
|$ -0.03386866215784756
|-34.53%
Ardor is the latest in the growing field of contenders for blockchain as a service (BaaS) providers. Ardor provides the blockchain infrastructure for businesses and institutions to leverage the strengths of blockchain technology without having to invest in developing custom blockchain solutions. Instead, Ardor offers a main chain that handles blockchain security and decentralization plus customizable child chains that come ready to use, right out of the box, for various business applications. Ardor goes beyond Nxt to solve critical issues of blockchain bloat, scalability, and customization.
Nxt is a well respected, verified, and established blockchain technology with a comparatively long history and an experienced development team. However, as blockchain usage increases over the coming years Nxt, and other blockchain technologies, will face some fundamental problems with payments, scalability, and customization. The first and most straightforward problem is the use of native tokens for transaction fees. Nxt uses a forging proof of stake system, meaning that the total token supply has already been created and new tokens aren’t created with each block. Instead, the forgers that verify the blocks receive a portion of the transaction fees paid on the network. As such, the transaction fees need to be paid in NXT, even if you’ve created a new currency that’s independent of Nxt, you’ll still need to own NXT in order to pay miners, diluting the value of your own currency.
To test Ardor’s capabilities and serve as an example of an operating child chain, the Ardor developers have created Ignis. Ignis will implement all of the customizable features that come from the Nxt code base. Essentially, Ignis will be a proof of concept and could be the first of many more child chains on the Ardor platform. The Ignis ICO recently raised $15 million in funding for development. In the future, Ardor child chains could be used to create equity trading platforms, digital file transfer services, private enterprise blockchain applications, and many more use cases. Ardor’s strengths are quick time to setup and wide customizability, making it a great option for companies looking to leverage blockchain without the resources to dedicate to custom development.
Ardor has many architectural advantages. One of them and perhaps the most influential one is that it has been created using Java; one of the most widespread programming languages in the world today. This is definitely a step in the right direction seeing as it becomes ten times easier for a commercial application to succeed if the development language is one which most programmers can relate to.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai Ardor (ARDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ardor (ARDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ardor.
Cek prediksi harga Ardor sekarang!
Memahami tokenomi Ardor (ARDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARDR sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading