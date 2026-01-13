Harga Ares Protocol Hari Ini

Harga live Ares Protocol (ARES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARES ke USD saat ini adalah $ 0 per ARES.

Ares Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 165,327, dengan suplai yang beredar 295.15M ARES. Selama 24 jam terakhir, ARES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2971, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ARES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +3.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ares Protocol (ARES)

Kapitalisasi Pasar $ 165.33K$ 165.33K $ 165.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 560.15K$ 560.15K $ 560.15K Suplai Peredaran 295.15M 295.15M 295.15M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

