Harga Argentine Peso Hari Ini

Harga live Argentine Peso (WARS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WARS ke USD saat ini adalah $ 0 per WARS.

Argentine Peso saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 191,261, dengan suplai yang beredar 291.00M WARS. Selama 24 jam terakhir, WARS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00100534, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WARS bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Argentine Peso (WARS)

Kapitalisasi Pasar $ 191.26K$ 191.26K $ 191.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 191.26K$ 191.26K $ 191.26K Suplai Peredaran 291.00M 291.00M 291.00M Total Suplai 291,000,000.0 291,000,000.0 291,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Argentine Peso saat ini adalah $ 191.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WARS adalah 291.00M, dan total suplainya sebesar 291000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 191.26K.