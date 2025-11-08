Harga Argon Hari Ini

Harga live Argon (ARGON) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARGON ke USD saat ini adalah -- per ARGON.

Argon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,403.22, dengan suplai yang beredar 68.40M ARGON. Selama 24 jam terakhir, ARGON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.437525, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ARGON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Argon (ARGON)

Kapitalisasi Pasar $ 13.40K$ 13.40K $ 13.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.60K$ 19.60K $ 19.60K Suplai Peredaran 68.40M 68.40M 68.40M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Argon saat ini adalah $ 13.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARGON adalah 68.40M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.60K.