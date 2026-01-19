Berapa harga real-time Artem hari ini?

Harga live Artem berada pada Rp25.01591775900450000, bergerak --% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk ARTEM?

ARTEM telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Artem hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana ARTEM saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa ARTEM menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Artem?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp10299149899.028650000, Artem berada di peringkat #4417, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami ARTEM baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Artem dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp1708.341893053150000, sementara ATL-nya adalah Rp17.07412316550900000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar ARTEM?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (411705100.4138853 token), kinerja kategori dalam Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.