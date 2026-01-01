Harga Artificial Inu Hari Ini

Harga live Artificial Inu (AI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 9.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AI ke USD saat ini adalah $ 0 per AI.

Artificial Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 139,406, dengan suplai yang beredar 996.37M AI. Selama 24 jam terakhir, AI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00804669, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AI bergerak +0.25% dalam satu jam terakhir dan -14.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Artificial Inu (AI)

Kapitalisasi Pasar $ 139.41K$ 139.41K $ 139.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.41K$ 139.41K $ 139.41K Suplai Peredaran 996.37M 996.37M 996.37M Total Suplai 996,373,511.867149 996,373,511.867149 996,373,511.867149

Kapitalisasi Pasar Artificial Inu saat ini adalah $ 139.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AI adalah 996.37M, dan total suplainya sebesar 996373511.867149. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 139.41K.