Harga ARYZE eEUR Hari Ini

Harga live ARYZE eEUR (EEUR) hari ini adalah $ 1.16, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EEUR ke USD saat ini adalah $ 1.16 per EEUR.

ARYZE eEUR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,617.84, dengan suplai yang beredar 16.07K EEUR. Selama 24 jam terakhir, EEUR diperdagangkan antara $ 1.14 (low) dan $ 1.16 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 22.82, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.940375.

Dalam kinerja jangka pendek, EEUR bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -0.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ARYZE eEUR (EEUR)

Kapitalisasi Pasar $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Suplai Peredaran 16.07K 16.07K 16.07K Total Suplai 16,067.67782546601 16,067.67782546601 16,067.67782546601

Kapitalisasi Pasar ARYZE eEUR saat ini adalah $ 18.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EEUR adalah 16.07K, dan total suplainya sebesar 16067.67782546601. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.62K.