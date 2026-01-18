Harga ARYZE eGBP Hari Ini

Harga live ARYZE eGBP (EGBP) hari ini adalah $ 1.34, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGBP ke USD saat ini adalah $ 1.34 per EGBP.

ARYZE eGBP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,780.52, dengan suplai yang beredar 8.03K EGBP. Selama 24 jam terakhir, EGBP diperdagangkan antara $ 1.34 (low) dan $ 1.34 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.16, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.937074.

Dalam kinerja jangka pendek, EGBP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ARYZE eGBP (EGBP)

Kapitalisasi Pasar $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Suplai Peredaran 8.03K 8.03K 8.03K Total Suplai 8,026.833364806002 8,026.833364806002 8,026.833364806002

Kapitalisasi Pasar ARYZE eGBP saat ini adalah $ 10.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGBP adalah 8.03K, dan total suplainya sebesar 8026.833364806002. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.78K.