Harga ASCIA Hari Ini

Harga live ASCIA (ASCIA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASCIA ke USD saat ini adalah -- per ASCIA.

ASCIA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,724.42, dengan suplai yang beredar 998.88M ASCIA. Selama 24 jam terakhir, ASCIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ASCIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ASCIA (ASCIA)

Kapitalisasi Pasar $ 7.72K$ 7.72K $ 7.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.72K$ 7.72K $ 7.72K Suplai Peredaran 998.88M 998.88M 998.88M Total Suplai 998,875,255.272015 998,875,255.272015 998,875,255.272015

Kapitalisasi Pasar ASCIA saat ini adalah $ 7.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASCIA adalah 998.88M, dan total suplainya sebesar 998875255.272015. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.72K.