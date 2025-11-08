Harga ask the Sandwich by Virtuals Hari Ini

Harga live ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) hari ini adalah $ 0.00003133, dengan perubahan 12.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SANWCH ke USD saat ini adalah $ 0.00003133 per SANWCH.

ask the Sandwich by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,318, dengan suplai yang beredar 999.44M SANWCH. Selama 24 jam terakhir, SANWCH diperdagangkan antara $ 0.00002725 (low) dan $ 0.00003143 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00007472, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001659.

Dalam kinerja jangka pendek, SANWCH bergerak +1.05% dalam satu jam terakhir dan -1.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Kapitalisasi Pasar $ 31.32K$ 31.32K $ 31.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.32K$ 31.32K $ 31.32K Suplai Peredaran 999.44M 999.44M 999.44M Total Suplai 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

