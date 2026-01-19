Harga Asteroid Shiba Hari Ini

Harga live Asteroid Shiba (ASTEROID) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTEROID ke USD saat ini adalah $ 0 per ASTEROID.

Asteroid Shiba saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,125, dengan suplai yang beredar 420.69B ASTEROID. Selama 24 jam terakhir, ASTEROID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ASTEROID bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +35.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Asteroid Shiba (ASTEROID)

Kapitalisasi Pasar $ 40.13K$ 40.13K $ 40.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.13K$ 40.13K $ 40.13K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Asteroid Shiba saat ini adalah $ 40.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASTEROID adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.13K.