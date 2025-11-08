Harga Atlantis AQUA Token Hari Ini

Harga live Atlantis AQUA Token (AQUA) hari ini adalah $ 0.01695282, dengan perubahan 7.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AQUA ke USD saat ini adalah $ 0.01695282 per AQUA.

Atlantis AQUA Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,381, dengan suplai yang beredar 3.27M AQUA. Selama 24 jam terakhir, AQUA diperdagangkan antara $ 0.01545951 (low) dan $ 0.01717535 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.680278, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01444385.

Dalam kinerja jangka pendek, AQUA bergerak +6.43% dalam satu jam terakhir dan -8.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Atlantis AQUA Token (AQUA)

Kapitalisasi Pasar $ 55.38K$ 55.38K $ 55.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.81K$ 68.81K $ 68.81K Suplai Peredaran 3.27M 3.27M 3.27M Total Suplai 4,059,200.513372026 4,059,200.513372026 4,059,200.513372026

Kapitalisasi Pasar Atlantis AQUA Token saat ini adalah $ 55.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AQUA adalah 3.27M, dan total suplainya sebesar 4059200.513372026. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.81K.