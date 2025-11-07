BursaDEX+
Harga live Atlas USV hari ini adalah 7.21 USD. Lacak informasi harga aktual USV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang USV

Info Harga USV

Penjelasan USV

Whitepaper USV

Situs Web Resmi USV

Tokenomi USV

Prakiraan Harga USV

Harga Atlas USV (USV)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USV ke USD:

$7.21
$7.21
-5.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Atlas USV (USV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:35:19 (UTC+8)

Informasi Harga Atlas USV (USV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 6.33
$ 6.33
Low 24 Jam
$ 7.71
$ 7.71
High 24 Jam

$ 6.33
$ 6.33

$ 7.71
$ 7.71

$ 1,138.47
$ 1,138.47

$ 0.622937
$ 0.622937

-6.42%

-5.95%

-2.56%

-2.56%

Harga aktual Atlas USV (USV) adalah $7.21. Selama 24 jam terakhir, USV diperdagangkan antara low $ 6.33 dan high $ 7.71, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSV adalah $ 1,138.47, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.622937.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USV telah berubah sebesar -6.42% selama 1 jam terakhir, -5.95% selama 24 jam, dan -2.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Atlas USV (USV)

$ 760.94K
$ 760.94K

--
----

$ 2.05M
$ 2.05M

105.48K
105.48K

284,497.750461433
284,497.750461433

Kapitalisasi Pasar Atlas USV saat ini adalah $ 760.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USV adalah 105.48K, dan total suplainya sebesar 284497.750461433. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.05M.

Riwayat Harga Atlas USV (USV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Atlas USV ke USD adalah $ -0.456666220895354.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Atlas USV ke USD adalah $ -1.5028956600.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Atlas USV ke USD adalah $ -0.9019140410.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Atlas USV ke USD adalah $ -0.294834784346084.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.456666220895354-5.95%
30 Days$ -1.5028956600-20.84%
60 Hari$ -0.9019140410-12.50%
90 Hari$ -0.294834784346084-3.92%

Apa yang dimaksud dengan Atlas USV (USV)

Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem.

USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers.

(1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Atlas USV (USV)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Atlas USV (USD)

Berapa nilai Atlas USV (USV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Atlas USV (USV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Atlas USV.

Cek prediksi harga Atlas USV sekarang!

USV ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Atlas USV (USV)

Memahami tokenomi Atlas USV (USV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USV sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Atlas USV (USV)

Berapa nilai Atlas USV (USV) hari ini?
Harga live USV dalam USD adalah 7.21 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USV ke USD saat ini?
Harga USV ke USD saat ini adalah $ 7.21. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Atlas USV?
Kapitalisasi pasar USV adalah $ 760.94K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USV?
Suplai beredar USV adalah 105.48K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USV?
USV mencapai harga ATH sebesar 1,138.47 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USV?
USV mencapai harga ATL 0.622937 USD.
Berapa volume perdagangan USV?
Volume perdagangan 24 jam live USV adalah -- USD.
Akankah harga USV naik lebih tinggi tahun ini?
USV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:35:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Atlas USV (USV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$99,807.61

$3,206.09

$1.0508

$152.07

$1.0003

$99,807.61

$3,206.09

$152.07

$2.1653

$0.16147

