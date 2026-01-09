Apakah itu Atoshi?

ATOSHI berencana membangun rantai publik generasi mendatang yang lebih baik, dengan melakukan inovasi dan penyempurnaan terhadap proyek-proyek unggulan seperti Bitcoin dan Ethereum, dengan memperkuat keunggulan mereka serta mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada.

Apa yang membuat Atoshi unik?

Testnet Atoshi telah berjalan lancar selama 2 tahun, mendukung kontrak pintar dan menerbitkan banyak NFT di testnet tersebut.

Bagaimana sejarah Atoshi?

ATOSHI memiliki hampir 12 juta pengguna, dengan lebih dari 9,6 juta peluncuran aplikasi setiap hari. Jangkauannya meluas ke Hong Kong, Makau, Taiwan, Malaysia, Singapura, Indonesia, serta negara-negara dan wilayah lain di Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, dan Oseania melalui pengguna-pengguna di Tiongkok Daratan.

Apa langkah selanjutnya untuk Atoshi?

Atoshi bertujuan menjadi "Mata Uang Dunia Masa Depan" dan menciptakan mata uang kripto yang lebih baik, mewujudkan teori "denasionalisasi uang" dari pemenang Nobel Friedrich Hayek.

Untuk apa Atoshi dapat digunakan?

Koin Atoshi (ATOS) digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk e-commerce, video pendek Detok, game Atoshi, Atoshi Life, Atoshi Greetings, Atoshikey, dan Atoshi AI. Melalui teknologi blockchain, Atoshi dapat membantu mengatasi ketimpangan finansial, memungkinkan pengguna melakukan pembayaran global dalam hitungan detik dengan biaya rendah, serta memberdayakan dunia.

Apakah Atoshi sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp778.05819410040360000, dengan pergerakan harga sebesar -1.40% selama 24 jam terakhir.

Apakah ATOS menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Entertainment,SocialFi,Ethereum Ecosystem.

Seberapa likuid pasar Atoshi?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai ATOS?

Dengan jumlah token 903160633.17898, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan Atoshi dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp1836.467746543920000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp468.99584455186980000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif Atoshi diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Atoshi.