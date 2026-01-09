Harga Atoshi (ATOS)
Harga live Atoshi (ATOS) hari ini adalah $ 0.04627674, dengan perubahan 1.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATOS ke USD saat ini adalah $ 0.04627674 per ATOS.
Atoshi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,797,409, dengan suplai yang beredar 903.16M ATOS. Selama 24 jam terakhir, ATOS diperdagangkan antara $ 0.044378 (low) dan $ 0.04724339 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.109228, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02789457.
Dalam kinerja jangka pendek, ATOS bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan +5.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Atoshi saat ini adalah $ 41.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATOS adalah 903.16M, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.63B.
+0.30%
-1.40%
+5.57%
+5.57%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Atoshi ke USD adalah $ -0.00065805662346793.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Atoshi ke USD adalah $ -0.0031042298.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Atoshi ke USD adalah $ -0.0075933142.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Atoshi ke USD adalah $ -0.0180748079713064.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00065805662346793
|-1.40%
|30 Days
|$ -0.0031042298
|-6.70%
|60 Hari
|$ -0.0075933142
|-16.40%
|90 Hari
|$ -0.0180748079713064
|-28.08%
Pada tahun 2040, harga Atoshi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Apakah itu Atoshi?
ATOSHI berencana membangun rantai publik generasi mendatang yang lebih baik, dengan melakukan inovasi dan penyempurnaan terhadap proyek-proyek unggulan seperti Bitcoin dan Ethereum, dengan memperkuat keunggulan mereka serta mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada.
Apa yang membuat Atoshi unik?
Testnet Atoshi telah berjalan lancar selama 2 tahun, mendukung kontrak pintar dan menerbitkan banyak NFT di testnet tersebut.
Bagaimana sejarah Atoshi?
ATOSHI memiliki hampir 12 juta pengguna, dengan lebih dari 9,6 juta peluncuran aplikasi setiap hari. Jangkauannya meluas ke Hong Kong, Makau, Taiwan, Malaysia, Singapura, Indonesia, serta negara-negara dan wilayah lain di Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, dan Oseania melalui pengguna-pengguna di Tiongkok Daratan.
Apa langkah selanjutnya untuk Atoshi?
Atoshi bertujuan menjadi "Mata Uang Dunia Masa Depan" dan menciptakan mata uang kripto yang lebih baik, mewujudkan teori "denasionalisasi uang" dari pemenang Nobel Friedrich Hayek.
Untuk apa Atoshi dapat digunakan?
Koin Atoshi (ATOS) digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk e-commerce, video pendek Detok, game Atoshi, Atoshi Life, Atoshi Greetings, Atoshikey, dan Atoshi AI. Melalui teknologi blockchain, Atoshi dapat membantu mengatasi ketimpangan finansial, memungkinkan pengguna melakukan pembayaran global dalam hitungan detik dengan biaya rendah, serta memberdayakan dunia.
Apakah Atoshi sedang diperdagangkan saat ini?
Harga saat ini: Rp778.05819410040360000, dengan pergerakan harga sebesar -1.40% selama 24 jam terakhir.
Apakah ATOS menarik perhatian institusional?
Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Entertainment,SocialFi,Ethereum Ecosystem.
Seberapa likuid pasar Atoshi?
Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.
Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai ATOS?
Dengan jumlah token 903160633.17898, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.
Bagaimana perbandingan Atoshi dengan puncak historisnya?
Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp1836.467746543920000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp468.99584455186980000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.
Seberapa aktif Atoshi diperdagangkan hari ini?
Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.
Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?
Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Atoshi.
