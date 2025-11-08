Harga Atua AI Hari Ini

Harga live Atua AI (TUA) hari ini adalah $ 0.00001115, dengan perubahan 1.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TUA ke USD saat ini adalah $ 0.00001115 per TUA.

Atua AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,806, dengan suplai yang beredar 5.00B TUA. Selama 24 jam terakhir, TUA diperdagangkan antara $ 0.00001074 (low) dan $ 0.00001164 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.001502, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000711.

Dalam kinerja jangka pendek, TUA bergerak +2.04% dalam satu jam terakhir dan +0.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Atua AI (TUA)

Kapitalisasi Pasar $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K Suplai Peredaran 5.00B 5.00B 5.00B Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Atua AI saat ini adalah $ 54.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TUA adalah 5.00B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.81K.