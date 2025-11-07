BursaDEX+
Harga live AURO Finance hari ini adalah 0.00131301 USD. Lacak informasi harga aktual AURO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AURO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AURO

Info Harga AURO

Penjelasan AURO

Situs Web Resmi AURO

Tokenomi AURO

Prakiraan Harga AURO

Logo AURO Finance

Harga AURO Finance (AURO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AURO ke USD:

$0.00131301
$0.00131301
+6.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live AURO Finance (AURO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:48:57 (UTC+8)

Informasi Harga AURO Finance (AURO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00121674
$ 0.00121674
Low 24 Jam
$ 0.0014451
$ 0.0014451
High 24 Jam

$ 0.00121674
$ 0.00121674

$ 0.0014451
$ 0.0014451

$ 0.00737474
$ 0.00737474

$ 0.00112612
$ 0.00112612

+1.00%

+6.50%

-17.16%

-17.16%

Harga aktual AURO Finance (AURO) adalah $0.00131301. Selama 24 jam terakhir, AURO diperdagangkan antara low $ 0.00121674 dan high $ 0.0014451, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAURO adalah $ 0.00737474, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00112612.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AURO telah berubah sebesar +1.00% selama 1 jam terakhir, +6.50% selama 24 jam, dan -17.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AURO Finance (AURO)

$ 141.94K
$ 141.94K

--
--

$ 722.42K
$ 722.42K

108.10M
108.10M

550,203,489.4051548
550,203,489.4051548

Kapitalisasi Pasar AURO Finance saat ini adalah $ 141.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AURO adalah 108.10M, dan total suplainya sebesar 550203489.4051548. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 722.42K.

Riwayat Harga AURO Finance (AURO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AURO Finance ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AURO Finance ke USD adalah $ -0.0007813205.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AURO Finance ke USD adalah $ -0.0006197671.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AURO Finance ke USD adalah $ -0.002760414492019977.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.50%
30 Days$ -0.0007813205-59.50%
60 Hari$ -0.0006197671-47.20%
90 Hari$ -0.002760414492019977-67.76%

Apa yang dimaksud dengan AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AURO Finance (AURO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga AURO Finance (USD)

Berapa nilai AURO Finance (AURO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AURO Finance (AURO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AURO Finance.

Cek prediksi harga AURO Finance sekarang!

AURO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi AURO Finance (AURO)

Memahami tokenomi AURO Finance (AURO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AURO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang AURO Finance (AURO)

Berapa nilai AURO Finance (AURO) hari ini?
Harga live AURO dalam USD adalah 0.00131301 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AURO ke USD saat ini?
Harga AURO ke USD saat ini adalah $ 0.00131301. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AURO Finance?
Kapitalisasi pasar AURO adalah $ 141.94K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AURO?
Suplai beredar AURO adalah 108.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AURO?
AURO mencapai harga ATH sebesar 0.00737474 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AURO?
AURO mencapai harga ATL 0.00112612 USD.
Berapa volume perdagangan AURO?
Volume perdagangan 24 jam live AURO adalah -- USD.
Akankah harga AURO naik lebih tinggi tahun ini?
AURO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AURO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:48:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AURO Finance (AURO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

