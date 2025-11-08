Harga automation Hari Ini

Harga live automation (AUTO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AUTO ke USD saat ini adalah -- per AUTO.

automation saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,386, dengan suplai yang beredar 100.00B AUTO. Selama 24 jam terakhir, AUTO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AUTO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar automation (AUTO)

Kapitalisasi Pasar $ 39.39K$ 39.39K $ 39.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.39K$ 39.39K $ 39.39K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar automation saat ini adalah $ 39.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AUTO adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.39K.