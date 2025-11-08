Harga Avatly Hari Ini

Harga live Avatly (AVATLY) hari ini adalah $ 0.00117543, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AVATLY ke USD saat ini adalah $ 0.00117543 per AVATLY.

Avatly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 76,326, dengan suplai yang beredar 64.93M AVATLY. Selama 24 jam terakhir, AVATLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.083384, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AVATLY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Avatly (AVATLY)

Kapitalisasi Pasar $ 76.33K$ 76.33K $ 76.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 88.08K$ 88.08K $ 88.08K Suplai Peredaran 64.93M 64.93M 64.93M Total Suplai 74,934,771.0 74,934,771.0 74,934,771.0

