Harga AVIAN Hari Ini

Harga live AVIAN (AVN) hari ini adalah $ 0.00000272, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AVN ke USD saat ini adalah $ 0.00000272 per AVN.

AVIAN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,605, dengan suplai yang beredar 7.96B AVN. Selama 24 jam terakhir, AVN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00089384, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000103.

Dalam kinerja jangka pendek, AVN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +90.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AVIAN (AVN)

Kapitalisasi Pasar $ 21.61K$ 21.61K $ 21.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.61K$ 21.61K $ 21.61K Suplai Peredaran 7.96B 7.96B 7.96B Total Suplai 7,955,659,878.753156 7,955,659,878.753156 7,955,659,878.753156

Kapitalisasi Pasar AVIAN saat ini adalah $ 21.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AVN adalah 7.96B, dan total suplainya sebesar 7955659878.753156. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.61K.