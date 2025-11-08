Harga Avocato Hari Ini

Harga live Avocato (ATO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATO ke USD saat ini adalah -- per ATO.

Avocato saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,364.72, dengan suplai yang beredar 999.59M ATO. Selama 24 jam terakhir, ATO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00373376, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ATO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Avocato (ATO)

Kapitalisasi Pasar $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Suplai Peredaran 999.59M 999.59M 999.59M Total Suplai 999,592,914.751126 999,592,914.751126 999,592,914.751126

