Harga live Away From Keyboard hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual AFK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AFK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AFK

Info Harga AFK

Penjelasan AFK

Situs Web Resmi AFK

Tokenomi AFK

Prakiraan Harga AFK

Logo Away From Keyboard

Harga Away From Keyboard (AFK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AFK ke USD:

$0.00024351
-5.30%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Away From Keyboard (AFK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:49:30 (UTC+8)

Informasi Harga Away From Keyboard (AFK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.06%

-5.54%

-11.00%

-11.00%

Harga aktual Away From Keyboard (AFK) adalah --. Selama 24 jam terakhir, AFK diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAFK adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AFK telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, -5.54% selama 24 jam, dan -11.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Away From Keyboard (AFK)

$ 177.15K
--
$ 177.15K
727.47M
727,473,984.98868
Kapitalisasi Pasar Away From Keyboard saat ini adalah $ 177.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AFK adalah 727.47M, dan total suplainya sebesar 727473984.98868. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 177.15K.

Riwayat Harga Away From Keyboard (AFK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Away From Keyboard ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Away From Keyboard ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Away From Keyboard ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Away From Keyboard ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.54%
30 Days$ 0-25.18%
60 Hari$ 0+7.13%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Away From Keyboard (AFK)

Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Away From Keyboard (AFK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Away From Keyboard (USD)

Berapa nilai Away From Keyboard (AFK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Away From Keyboard (AFK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Away From Keyboard.

Cek prediksi harga Away From Keyboard sekarang!

AFK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Away From Keyboard (AFK)

Memahami tokenomi Away From Keyboard (AFK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AFK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Away From Keyboard (AFK)

Berapa nilai Away From Keyboard (AFK) hari ini?
Harga live AFK dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AFK ke USD saat ini?
Harga AFK ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Away From Keyboard?
Kapitalisasi pasar AFK adalah $ 177.15K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AFK?
Suplai beredar AFK adalah 727.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AFK?
AFK mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AFK?
AFK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan AFK?
Volume perdagangan 24 jam live AFK adalah -- USD.
Akankah harga AFK naik lebih tinggi tahun ini?
AFK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AFK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Away From Keyboard (AFK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

