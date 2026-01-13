Berapa nilai Awoo saat ini?

Awoo saat ini diperdagangkan seharga Rp2.91012725816694000, dengan pergerakan harga sebesar -0.24% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan AWOO hari ini, naik atau turun?

AWOO telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem NFT,Cronos Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel.

Seberapa populer Awoo hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual AWOO.

Apa yang membuat Awoo berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori NFT,Cronos Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel dan dibangun di atas jaringan --, AWOO menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah AWOO yang beredar di pasar?

Terdapat 728372768.6895987 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Awoo sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp4.70061194612562000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.07853622246062000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.