Berapa harga saat ini dari AxCNH?

Harga langsung dari AxCNH (AXCNH) adalah Rp2414.31682940 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi AxCNH di pasar?

AxCNH saat ini berada pada peringkat pasar #2126, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp87225571243.30. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari AXCNH?

Jumlah token yang beredar dari AXCNH adalah 36128445.4 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari AxCNH?

Dalam 24 jam terakhir, AxCNH diperdagangkan dalam kisaran Rp2413.72639165 (terendah 24 jam) hingga Rp2422.22869525 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak AxCNH dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

AxCNH mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp2453.55563530, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp2234.79001410. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan AXCNH hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk AxCNH?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.12% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Stablecoins,CNY Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Conflux Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.