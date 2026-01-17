Harga Baby Cat Hari Ini

Harga live Baby Cat (BABYCAT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYCAT ke USD saat ini adalah $ 0 per BABYCAT.

Baby Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,908.14, dengan suplai yang beredar 420,000.00T BABYCAT. Selama 24 jam terakhir, BABYCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +10.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Cat (BABYCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Suplai Peredaran 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Total Suplai 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

