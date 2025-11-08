Harga Baby Poo Hari Ini

Harga live Baby Poo (BABYPOO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYPOO ke USD saat ini adalah -- per BABYPOO.

Baby Poo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,309, dengan suplai yang beredar 888.89B BABYPOO. Selama 24 jam terakhir, BABYPOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYPOO bergerak +1.83% dalam satu jam terakhir dan -6.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Poo (BABYPOO)

Kapitalisasi Pasar $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K Suplai Peredaran 888.89B 888.89B 888.89B Total Suplai 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

