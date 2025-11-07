Harga Baby Wen (BWEN)
0.00%
-3.50%
-18.44%
-18.44%
Harga aktual Baby Wen (BWEN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BWEN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBWEN adalah $ 0.218904, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, BWEN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -3.50% selama 24 jam, dan -18.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Baby Wen saat ini adalah $ 68.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BWEN adalah 99.98M, dan total suplainya sebesar 99981737.185657. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.55K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Baby Wen ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Baby Wen ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Baby Wen ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Baby Wen ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-3.50%
|30 Days
|$ 0
|-44.15%
|60 Hari
|$ 0
|-54.08%
|90 Hari
|$ 0
|--
Discover BabyWen, the son of Wen
In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community.
By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model.
Join BabyWen and be part of the revolution!
