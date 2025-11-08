Harga BabyManyu Hari Ini

Harga live BabyManyu (BABYMANYU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYMANYU ke USD saat ini adalah -- per BABYMANYU.

BabyManyu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,527, dengan suplai yang beredar 420.69T BABYMANYU. Selama 24 jam terakhir, BABYMANYU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYMANYU bergerak +1.06% dalam satu jam terakhir dan -26.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BabyManyu (BABYMANYU)

Kapitalisasi Pasar $ 49.53K$ 49.53K $ 49.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.53K$ 49.53K $ 49.53K Suplai Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Total Suplai 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BabyManyu saat ini adalah $ 49.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYMANYU adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.53K.