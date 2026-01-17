Berapa harga saat ini dari BabyPepe?

BabyPepe diperdagangkan pada Rp, mengalami pergerakan harga sebesar -0.45% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari BabyPepe adalah Rp, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BABYPEPE hari ini?

Market capitalization berada pada Rp2656093511.581042000, menempatkan aset ini di peringkat #6443 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar BabyPepe?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BABYPEPE.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 4.20690800850707e+15 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa BabyPepe termasuk?

BabyPepe merupakan bagian dari klasifikasi Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BABYPEPE?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BABYPEPE memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.