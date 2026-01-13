Berapa nilai BankrCoin saat ini?

BankrCoin saat ini diperdagangkan seharga Rp4.4920504020, dengan pergerakan harga sebesar 4.73% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BNKR hari ini, naik atau turun?

BNKR telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,AI Applications,Clanker Ecosystem,DeFAI,x402 Ecosystem.

Seberapa populer BankrCoin hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BNKR.

Apa yang membuat BankrCoin berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,AI Applications,Clanker Ecosystem,DeFAI,x402 Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, BNKR menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BNKR yang beredar di pasar?

Terdapat 99999999999.99998 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah BankrCoin sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp18.9454604325, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.1317519665, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.