Harga BaseCTO Hari Ini

Harga live BaseCTO (CTO) hari ini adalah $ 0.00002512, dengan perubahan 3.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTO ke USD saat ini adalah $ 0.00002512 per CTO.

BaseCTO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,086.51, dengan suplai yang beredar 520.99M CTO. Selama 24 jam terakhir, CTO diperdagangkan antara $ 0.00002372 (low) dan $ 0.00002619 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0031371, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002372.

Dalam kinerja jangka pendek, CTO bergerak +2.49% dalam satu jam terakhir dan -17.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BaseCTO (CTO)

Kapitalisasi Pasar $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.03K$ 24.03K $ 24.03K Suplai Peredaran 520.99M 520.99M 520.99M Total Suplai 956,753,377.1768994 956,753,377.1768994 956,753,377.1768994

Kapitalisasi Pasar BaseCTO saat ini adalah $ 13.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CTO adalah 520.99M, dan total suplainya sebesar 956753377.1768994. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.03K.